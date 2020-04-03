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На Орловщине ожидается ухудшение погоды

По данным Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами ожидается усиление скорости ветра с порывами до 15-20 м/с.


На территории Орловской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный ночью 4-9, днем 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -1°С…+4°С, днем +10°С…+15°С.

При таких погодных условиях велика вероятность возникновения происшествий, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения населения, повреждением (обрывом) ЛЭП и воздушных линий связи, падением широкоформатных конструкций и конструкций большой парусности, а также сухих деревьев, ограничениями при проведении высотных работ, затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушениями в работе системы ЖКХ, дорожно-коммунальных служб.

В связи с этим населению рекомендуется не оставлять транспортные средства на длительную стоянку вблизи конструкций большой парусности, сухих деревьев, многоэтажных жилых домов и административных зданий. Лучше всего на время оперативного предупреждения вообще не садиться за руль личного автомобиля.

Для ликвидации возможных обрывов ЛЭП и аварийного отключения электроснабжения готовы оперативно-выездные бригады ОАО «Орёлоблэнерго». Переведены в режим повышенной готовности диспетчеры Единой дежурно-диспетчерской службы Орла (ЕДДС), сообщает сайт администрации города Орла.

При возникновении аварийных ситуаций и происшествий просим жителей и гостей города Орла немедленно передавать первичную информацию в ЕДДС по телефонам 43-22-12; 43-37-35.


Орловское Информбюро
3 апреля 2020 года
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