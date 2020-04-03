В Орле сотрудника ГИБДД подозревают в получении взятки за содействие в регистрации транспортного средства Речь идет о 1700 рублях.





Факт взятки выявлен сотрудниками УМВД и УФСБ.



По данному факту руководством УМВД России по Орловской области назначена служебная проверка.



Если вина полицейского будет установлена, он понесёт ответственность в соответствии с законодательством и будет уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

3 апреля 2020 года



