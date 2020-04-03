Роспотребнадзор рекомендует вымыть все в доме

Ведомство опубликовало рекомендации о том, как правильно проводить дезинфекцию у себя дома во время пандемии коронавируса.



1. Дверные ручки



Вымойте с мылом или обработайте антисептиком на основе спирта не менее 70% или хлорсодержащим раствором. Мыть нужно те ручки, к которым вы прикасаетесь, когда приходите домой, до того, как вы вымыли руки с мылом. После обработки дверных ручек обязательное вымойте руки с мылом.



2. Выключатели



Протрите салфеткой с антисептиком. Если в доме все здоровы, часто протирать выключатели нет необходимости. Если в доме есть больной человек, протирать нужно после каждого использования.



3. Ручки шкафов



Вымойте их с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.



4. Спинки стульев, не обитые тканью и мягким пористым материалом



Вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.



5. Письменный стол



Вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.



6. Журнальные столики и прочие жесткие поверхности (открытые полки с книгами, крышки комодов, тумбочек)



Вымойте с мылом или протрите салфеткой с антисептиком во время уборки дома.



7. Кухонные столешницы



Вымойте с применением средств бытовой химии или протрите салфеткой с антисептиком на основе спирта. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования и приема пищи.



8. Бытовая техника



Протрите панели управления салфетками с антисептиком на основе спирта во время уборки дома.



9. Смесители



Вымойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования.



10. Раковины



Вымойте с применением средств бытовой химии, которые необходимо тщательно смыть горячей водой. Если в доме все здоровы, достаточно это делать один раз в день или через день. Если в доме есть больной человек, после каждого использования.



11. Туалетные принадлежности (зубные щетки, расчески и пр.)



Дополнительно обработайте салфетками с антисептиком на основе спирта, если в доме есть больной человек.



12. Туалет (унитаз, ванна, душевая кабина, биде)



Вымойте туалет в последнюю очередь, используйте дезинфицирующие средства на основе хлора.



ВАЖНО: Влажную уборку в доме или квартире необходимо проводить, если все здоровы, два-три раза в неделю с применением средств бытовой химии. Если в доме есть больной человек, влажную уборку нужно делать ежедневно и использовать дезинфицирующие средства на основе хлора.





Орловское Информбюро

3 апреля 2020 года



