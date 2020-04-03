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В Орле приступили к покраске пешеходных ограждений

Работники «Спецавтобазы» красят предварительно вымытые металлические ограждения.


До 10 апреля покрасят ограждения на участках от ул. Октябрьской до ул. 60 лет Октября, от ул. Октябрьской до ул. Красноармейской, от ул. Октябрьской до ул. Приборостроительной, от ул. Октябрьской до ул. Тургенева, от ул. Октябрьской до пересечения с бульваром Победы, от ул. Полесской до ул. Салтыкова-Щедрина.

С 13 апреля работы начнутся на ул. Гостиной от ул. Гагарина до Красного моста, от Кромского шоссе до ул. Машиностроительной, от Кромского шоссе до ТРЦ «Гринн», от ул. Комсомольской до ул. 1-ой Посадской, на ул. 1-ой Посадской в районе сквера Калинникова, от ул. Комсомольской до ул. 1-ая Посадской. Согласно муниципальному контракту, срок завершения работ — 20 апреля.

С 20 апреля «Спецавтобаза» продолжит покраску на площади Мира, участках от ул. Московской до ул. Герцена, от ул. Московской до ул. Революции, от ул. 1-ой Курской до ул. 5-го Августа, от ул. Московской до ул. Орджоникидзе, от ул. Орджоникидзе до ул. Ляшко, от ул. Московской до ул. Старо-Московской, от ул. Московской до ул. Степана Разина, на ул. Орджоникидзе в районе школы №7. Срок завершения работ — 28 апреля.
Всего по контракту планируется покрасить 6 648 погонных метров пешеходных металлических ограждений, сообщает сайт администрации города Орла.


Орловское Информбюро
3 апреля 2020 года
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