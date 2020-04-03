Для ряда граждан изменится оплата больничных листов Об этом сообщает региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.





С 1 апреля 2020 года установлена минимальная база для расчета пособий по больничному - не ниже минимального размера оплаты труда (12130 рублей).



Пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и стажа застрахованного. Граждане, которые имеют стаж восемь и более лет, получают 100% от среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет - 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до пяти лет стажа работы, - 60% от среднего заработка.



Для некоторых работающих россиян при расчете оплаты больничных ранее использовалась сумма меньше МРОТ, который равен прожиточному минимуму трудоспособного населения, из-за небольшой зарплаты или/и маленького стажа. Теперь минимальная база для расчета будет на уровне минимального размера оплаты труда (12130 рублей), сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

3 апреля 2020 года



