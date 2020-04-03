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В Ливнах обеззараживают улицы

Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается. Один из методов воздействия на вирус - это обработка всех поверхностей антисептическими и дезинфицирующими растворами. Сегодня согласно рекомендациям территориального отдела Роспотребнадзора в Ливнах коммунальные службы приступили к поливу улично-дорожной сети специальным средством.


Поливальные машины муниципального унитарного предприятия «Ливенское» с сегодняшнего дня заправлены не водой, а раствором гипохлорита натрия. Учеными доказано, что COVID-19 не любит щелочную среду, по этой причине выбор этого средства оправдан. Дезинфекция улиц будет проводиться согласно утвержденному графику. В первую очередь обработке подвергнутся центральные магистрали города с твердым дорожным покрытием. Позже, если поступит новое распоряжение, коммунальщики переместятся в частный сектор.

Владимир Шкодкин, директор МУКП «Ливенское»: «Хочу отметить, раствор абсолютно безвреден для жителей города, для животных, ну и любой растительности. Концентрация разработана Роспотребнадзором, по его рекомендациям мы все это проводим».

Масштабная дезинфекция уже завтра коснется остановочных павильонов, где, несмотря на рекомендуемый режим самоизоляции, по-прежнему собирается большое количество людей.

Стоит помнить, что вирус способен выживать на разных поверхностях не одни сутки, поэтому важно обрабатывать не только улицы, но и подъезды, дверные ручки, квартиры и дома. Дезинфекция — самый действенный метод в борьбе с коронавирусом.


При содействии ТК ПРИНТ-ТВ
3 апреля 2020 года
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