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Пост ДПС при въезде в Ливны со стороны Ельца приобрел статус учетно-заградительного

На сегодняшний день под медицинским наблюдением в режиме самоизоляции на дому находятся 33 ливенца, это жители как города, так и района. Снято с наблюдения по истечении 14 суток 7 человек.


К этому часу подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а также подозрений на неё на территории города Ливны и Ливенского района не зарегистрировано. Согласно распоряжению губернатора Андрея Клычкова в рамках профилактики со 2 апреля въезды в Орловскую область оборудованы круглосуточными постами.

Пост сотрудников ДПС при въезде в Ливны со стороны Ельца приобрел статус учетно-заградительного. Теперь здесь в круглосуточном режиме дежурят не только госавтоинспекторы, но и медики. Задача едина — организация профилактических мероприятий по досмотру транспорта. Подобный контроль будет осуществляться и на въездах в Орловскую область по федеральным трассам со стороны Брянска, Калуги, Москвы и Курска.

Эдуард Аверкиев, начальник ОГИБДД МО МВД России «Ливенский»: «На данном посту мы будем оказывать помощь медицинским работникам для остановки транспортных средств и проверки лиц, которые управляют данными транспортными средствами. Дежурство будет осуществляться круглосуточное. 4 человека в сутки будет задействовано».

На особом контроле транзитный транспорт и гости из соседних регионов, которые планируют временно проживать на территории Орловщины. Водители автомобилей, помимо предъявления документов, теперь отвечают на ряд вопросов и проходят термоконтроль. Медикам требуется буквально несколько секунд, чтобы тепловизором определить температуру тела. Если она окажется выше общепринятых показателей, к гражданам будет принят ряд утвержденных мер.

Вадим Сезин, главный врач Ливенской ЦРБ: «Мы рекомендуем этим гражданам остаться дома при прибытии на место и вызвать врача на дом, для того чтобы дальше мы по своей инструкции отработали порядок взаимодействия. Также мы будем брать у них номера телефонов, для того чтобы можно было с ними контактировать и узнать об их самочувствии в течение ближайших 14 дней. Кроме того, информацию о лицах, которые будут въезжать в другие муниципальные образования Орловской области, мы будем передавать в соответствующие ЦРБ, либо поликлиники, для того чтобы они также могли установить за ними при необходимости медицинское наблюдение».

Напомним, большая часть регионов ввела режим всеобщей самоизоляции. Орловская область не вошла в их число, поэтому транспортное сообщение на сегодняшний день ведется в штатном режиме. Если же губернатор примет решение присоединиться к регионам, где разрешено покидать дома лишь в случаях экстренной необходимости, въездные посты перепрофилируют свою деятельность и не будут впускать автомобили без соответствующего разрешения.


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3 апреля 2020 года
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