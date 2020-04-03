Орловцы, работающие вахтовым методом в Москве, находятся в группе риска

Эти люди находятся под постоянным мониторингом.

Как отметил Андрей Клычков, самая серьезная ситуация по COVID-19 сейчас в Москве, где сосредоточены крупнейшие точки прибытия из-за рубежа.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы взяли в мониторинг связанную с этим группу риска - жителей Орловской области, которые работают по вахтовому режиму. Информация о них регулярно обновляется и находится под контролем.

Просьба ко всем жителям области: если вам стало известно о случаях, когда граждане возвращаются с вахтовой работы и не ставят в известность медико-санитарные службы, просим сообщать нам.

Это необходимая мера всеобщей безопасности. Только вместе, проявляя ответственность и сознательность, мы сможем быстрее побороть вирус, обезопасить себя и окружающих, вернуть жизнь в привычное русло».

Сообщить о нарушениях можно в Управление Роспотребнадзора по Орловской области и в департамент здравоохранения региона.

Управление Роспотребнадзора по Орловской области: (4862) 42-91-82.

Департамент здравоохранения Орловской области: (4862) 43-53-25.