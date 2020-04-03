В Орле в больнице им. Семашко будет оборудован отдельный трехэтажный корпус для приема и лечения больных коронавирусом

Об этом сообщает региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

На сегодняшний момент на объекте уже ведутся строительные работы при строжайшем соблюдении санитарных требований безопасности. Готовятся специальные боксы с герметичными перегородками, предназначенные для изоляции зараженных граждан. Устанавливается специальная система вентиляции. Проводится внутренняя разводка кислорода.

Здесь будет всё необходимое диагностическое оборудование, все необходимые мощности.



По состоянию на 3 апреля, в Орловской области три выявленных случая заражения коронавирусной инфекцией, 19 человек находятся на медицинском карантине, 711 человек - под медицинским наблюдением.