Клещевого вирусного энцефалита в Орле нет

Об этом сообщает сайт администрации города со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

В прошлом году в Центре гигиены и эпидемиологии в Орловской области на клещевой вирусный энцефалит исследовали 3045 клещей, снятых с людей и объектов внешней среды. В ходе проверки вирусы обнаружены не были.

Однако в Орле встречаются редкие случаи иксодового клещевого боррелиоза. В течение пяти лет они были зарегистрированы у 12 человек. Все заболевания протекали в эритемной форме, то есть с ограниченным интенсивным покраснением кожи.

Для профилактики этого заболевания проводятся мероприятия, направленные на создание неблагоприятных условий для обитания переносчиков инфекций: благоустройство населенных пунктов, ликвидация стихийных свалок, покос травы, расчистка участков леса. Также используются в ограниченных объемах химические методы борьбы с клещами.