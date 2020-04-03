Интервью Андрея Клычкова ГТРК «Орел» Интервью главы региона смотрите сегодня в 17:30 и 21:00 на телеканале «Россия 24».





Как удается сдерживать распространение коронавирусной инфекции в регионе? Как обстоят дела с индивидуальными средствами защиты? Какие меры поддержки будут оказаны предпринимателям? На эти и другие вопросы ответит губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Орловское Информбюро

3 апреля 2020 года



