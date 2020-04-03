Лаборатории орловских медучреждений подключились к работе по диагностированию коронавируса

Напомним, раньше эту работу проводили только специалисты Роспотребнадзора. Расширить круг организаций, способных выявить вирус, помогли аппараты ПЦР-диагностики. Они позволяют проводить генетические исследования.

Диагностика начинается с забора материала на коронавирус - респираторных мазков. Материал помещается в специальную транспортную среду и доставляется в лабораторию. А уже здесь в дело вступают специалисты ПЦР-диагностики, высокоточный метод работы которых основывается на исследовании генетического материала.

Клинико-диагностическая лаборатория больницы имени Боткина одна из четырех в регионе, которая имеет в наличии аппарат ПЦР-диагностики - он и позволяет подключиться к работе по выявлению случаев заражения COVID-19. Обследуются здесь не только те, у кого подозревается коронавирус, но и сами медработники, контактирующие с больными и зараженным биоматериалом. Они должны сдавать анализы не реже раза в неделю.

Александр Лялюхин, главный врач городской больницы им. С.П. Боткина: «Объём исследований, который мы можем выделить для COVID - инфекции, это всего лишь пока 20 исследований в сутки. Мы надеемся, что в ближайшее время в больнице появится ещё один подобный аппарат для ПЦР-диагностики. Тогда мы один аппарат сможем высвободить для диагностики новой коронавирусной инфекции».

Также медики ожидают поступление экспресс-тестов на коронавирус, разработка которых почти завершена. Они позволят проводить диагностику прямо у кровати больного.

А ещё в медучреждениях региона надеются, что скоро им станет доступна ИФА-диагностика. Это метод иммуноферментного анализа, выявляющего специфические антитела. Он сможет показать даже то, что человек переболел коронавирусом, не подозревая об этом. Это позволит получить полную картину с COVID-19 в нашем регионе.