Каждая минута – вызов на пожар

В течение сегодняшнего дня буквально каждую минуту пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжают на вызовы, связанные с возгораниями сухой растительности.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, сегодня уже зафиксировано несколько десятков случаев горения сухой травы. Так, во второй половине дня на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о том, что загорелась сухая растительность на улице Итальянской в городе Орле.

Горела сухая трава несколькими очагами на площади шесть гектаров. Также горели и старые автомобильные покрышки на площади 200 квадратных метров. Сложность в тушении добавлял сильный ветер, который раздувал пламя. Для тушения пожара были задействованы четыре единицы техники и 15 человек личного состава пожарно-спасательных частей города Орла.

На территории региона продолжает действовать особый противопожарный режим, введенный 28 марта. Необходимость принятия такой меры была вызвана участившимися случаями палов сухой растительности. В некоторые дни пожарные более 170 раз выезжали на подобные происшествия.

Однако данная мера, предусматривающая, в том числе, запрет на разведение костров, проведение работ, связанных с применением машин и открытого огня, не останавливает несознательных граждан. Именно они продолжают выжигать сухую растительность, не учитывая погодные условия. Практически во всех случаях виновником пожаров, связанных с возгоранием сухой растительности, становится человек.