Сегодня на окраине Орла огонь охватил шесть гектаров земли

Горели и старые автопокрышки на площади в 400 квадратных метров, и сухая растительность. Такой пожар мог бы привести к серьезному ЧП: вблизи от очага горения оказались крупный завод и стрелковый полигон.

Облака густого черного дыма на пике возгорания можно было наблюдать из любой точки города. Огонь на улице Итальянской дошел до складированных старых покрышек.

Прибывшим к месту происшествия пожарным пришлось запросить помощь коллег из других пожарно-спасательных частей - порывистый ветер придавал огню стремительное распространение. Площадь горения составила примерно 400 квадратных метров. Горела и сухая трава на площади в шесть гектаров.

Огонь двигался в сторону завода керамической плитки, а также подошел вплотную к стрелковому полигону. Бойцы Росгвардии, вооружившись шанцевым инструментом, вышли на помощь пожарным. Особую трудность для тушения составляли горящие штабеля покрышек.

Как сообщили в пресс-центре МЧС, ситуация с горением усохшего травостоя в регионе близка к критической. За прошедшие сутки на территории Орловской области зафиксировано 32 выезда на ликвидацию возгораний сухой растительности.

Как сообщили в региональном Управлении Росгвардии, имущество и постройки стрелкового полигона в полном порядке и огнем не затронуты.

В МЧС напоминают, что в условиях особого противопожарного режима, который введен на Орловщине с конца марта, штрафы для поджигателей сухой травы удваиваются. К настоящему моменту их уже наложено более двухсот.