В Троице-Васильевском храме Орла появятся новые въездные ворота

Троице-Васильевская церковь — одна из старейших в Орле. Храм был заложен в 1743 году и окончен в 1751 году «иждивением орловского купца Николая Васильевича Кузнецова с прихожанами».

Это единственный в Орле двухэтажный храм и единственная сохранившаяся в городе постройка времен так называемого «елизаветинского» барокко. Однако черты стиля барокко угадываются с трудом из-за многочисленных перестроек церкви в 20 веке. В 30-е годы были разрушены верхние ярусы колокольни и венчавшая центральный объём главка. С этого времени храм использовался не по назначению.

24 июня 1999 года храм снова был передан православным верующим. 21 июля 1999 года, в день празднования Божией Матери «Казанская», в Троице-Васильевском храме проведено первое богослужение.

В течение долгих лет ведется ремонт храма. В этом году планируется установить новые въездные ворота – кованые. Приход приобрел их на деньги жертвователей, пожелавших внести свою лепту в историю храма.