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С 4 апреля в Орловской области вводится комплекс ограничительных мероприятий, установленных Указом Президента

Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал во время прямого эфира в Instagram.


Определяется комплекс особых мер по передвижению по территории Орловской области. Вводится понятие «социальная дистанция». Гражданам следует соблюдать дистанцию при передвижении по территории региона, в том числе при осуществлении деятельности. Гражданам в возрасте старше 60 лет и имеющим хронические заболевания необходимо соблюдать самоизоляцию. Гражданам других возрастных групп не допускается покидать места проживания и пребывания, кроме обращения за срочной медпомощью, следования на работу, выгула собак, выноса мусора и посещения магазинов. Это не распространяется на правоохранительные органы, органы здравоохранения, органы, обеспечивающие общественную безопасность.

Кроме того, граждане, прибывшие в Орловскую область из других регионов, должны обеспечить самоизоляцию в течение 14 календарных дней. Также самоизоляции в течение 14 календарных дней должны быть подвержены граждане, прибывшие в Российскую Федерацию из-за рубежа, за нарушение грозит административная и/или уголовная ответственность. 
 
В настоящий момент 832 жителя региона находятся на карантине, 101 из них добавился за последние сутки. На домашней самоизоляции числятся 812 орловцев, 20 человек - в инфекционных отделениях. С медицинского наблюдения за последние сутки сняты 33 жителя региона, всего за последние две недели сняты с медицинского наблюдения 704 человек. В регионе по-прежнему зарегистрировано три случая заболевания коронавирусной инфекции. Состояние здоровья у заболевших удовлетворительное, сообщил глава региона



Орловское Информбюро
3 апреля 2020 года
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