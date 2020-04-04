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С понедельника начнёт реализовываться постановление Правительства Орловской области по деятельности ряда предприятий в условиях карантина

Обязательным условием для этого является обеспечение санитарно-эпидемиологических норм, социальной дистанции. Послабления режима могут быть скорректированы в любой момент при изменении санитарно- эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал во время прямого эфира в Instagram.


С понедельника для деятельности открываются предприятия, производящие: пищевые продукты, напитки, изделия санитарно-гигиенического назначения, сырья из них, химические вещества, химические продукты, моющие и чистящие средства, строительные материалы, продукцию для оборонно-промышленного комплекса, медицинского оборудование и инструментов, автотранспортных средств, машинного оборудования, сельскохозяйственной техники, мебели, изделий из дерева, готовых металлических изделий, резиновых и пластмассовых изделий, текстильных изделий, одежды и обуви, компьютеров, электронных и оптических изделий.
 
Также организации, осуществляющие производство и поставку металлургической и литейной продукции, прочей металлической и минеральной продукции, керамических плит, специального крепежа, организации, осуществляющие добычу полезных ископаемых, ресурсоснабжающие и теплоснабжающие организации, организации дорожного и водоснабжающего хозяйства, все строительные предприятия. Кроме того, предприятия осуществляющие ремонт оборудования, в том числе электрического, организации, осуществляющие деятельность в сфере безопасности.
 
Открывается работа организаций, осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, ритуальных услуг. Открываются автомойки и шиномонтажные мастерские, парикмахерские, салоны красоты, ветеринарные клиники, организации, осуществляющие адвокатские и нотариальные услуги, гостиницы, организации, осуществляющие торговлю линзами и очками, включая сборку и ремонт, и ряд других.

Полный список будет опубликован на портале Правительства Орловской области.



Орловское Информбюро
3 апреля 2020 года
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