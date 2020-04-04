Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Предъявите документы и измерьте температуру. На выездах в регион начали работать круглосуточные посты. К сотрудникам ГИБДД присоединились медики.

- Сегодня на окраине Орла пожарные тушили огонь, охвативший шесть гектаров земли.

- Где в Орле распознают коронавирус? Мы заглянули в лабораторию.

- Уроки бадминтона - в массы. Орловская федерация сегодня запустила флешмоб.

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Вести-Орёл

3 апреля 2020 года



