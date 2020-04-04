В Орле дезинфицируют многоквартирные дома

Санитарная обработка подъездов домов обслуживаемых муниципальной управляющей компанией «ЖРЭП (з)» проводится два раза в неделю.

Дверные ручки, подоконники и перила обрабатываются каждый день. В процессе задействованы 102 человека, об этом сообщил директор МУП «ЖРЭП (з)» Сергей Матюхин.







Для санобработки используется средство «Пюржавель», одобренное Роспотребнадзором. Оно безопасно для людей и животных. К работе по дезинфекции жилых домов присоединились и частные управляющие компании.





О времени и дате обработки домов жильцы могут узнать в своей управляющей компании, сообщает пресс-служба городской администрации.

