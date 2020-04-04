В Орле дезинфицируют многоквартирные дома

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В Орле дезинфицируют многоквартирные домаСанитарная обработка подъездов домов обслуживаемых муниципальной управляющей компанией «ЖРЭП (з)» проводится два раза в неделю.
Дверные ручки, подоконники и перила обрабатываются каждый день. В процессе задействованы 102 человека, об этом сообщил директор МУП «ЖРЭП (з)» Сергей Матюхин.
Для санобработки используется средство «Пюржавель», одобренное Роспотребнадзором. Оно безопасно для людей и животных. К работе по дезинфекции жилых домов присоединились и частные управляющие компании.
О времени и дате обработки домов жильцы могут узнать в своей управляющей компании, сообщает пресс-служба городской администрации.
Роспотребнадзор рекомендует
использовать для дезинфекции хлорсодержащие и спиртосодержащие средства. Обработка входных групп, холлов первых этажей, перил и лифтовых кабин многоквартирных жилых домов должна проводиться один раз в неделю.
Орловское Информбюро
4 апреля 2020 года