Губернатор Орловской области подписал Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции Указом утвержден комплекс ограничительных мероприятий, которые будут реализованы с 4 по 30 апреля 2020 года. Эти меры направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введенного режима повышенной готовности.





Также в этот период установлен особый порядок передвижения на территории Орловской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки. Ознакомиться с полным текстом Указа Губернатора Орловской области №156 от 3 апреля 2020 года можно на Портале Орловской области в разделе «Законодательство»/ «Официальное опубликование нормативных правовых актов». С ночи 4 апреля Информационый портал Орловской области работает со значительными перебоями. Загрузить тексты офицальных документов можно по ссылкам:



Указ №156 от 3 апреля 2020 г. "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Приложение 1 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 г. № 156. "Комплекс ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введенного режима повышенной готовности".



Приложение 2 к указу Губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 г. № 156 "Особый порядок передвижения на территории Орловской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки". При передвижении на территории Орловской области гражданам в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ следует соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Органы власти, организации и индивидуальные предприниматели, а также иные лица, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обязаны обеспечить в местах массового пребывания граждан соблюдение социальной дистанции, в том числе путем нанесения специальной разметки и (или) установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, на соответствующей территории, а также соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Гражданам в возрасте старше 65 лет, лицам, имеющим хронические заболевания, необходимо обеспечить самоизоляцию в местах проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Всем остальным следует оставаться дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, передвижений к месту работы и обратно (если работа не приостановлена в установленном порядке), передвижений, связанных с осуществлением деятельности по оказанию транспортных услуг и услуг доставки, а также следования к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не была ограничена. Ограничения не касаются выгула домашних животных и выноса отходов. Также исключение составляют случаи оказания медицинской помощи, деятельность органов прокуратуры, правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности. Гражданам рекомендуется воздержаться от посещения религиозных объектов. Дана рекомендация использовать бесконтактные способы оплаты (банковские карты, мобильные устройства) при расчете за приобретаемые товары, оплате проезда на транспорте, оплате жилищно-коммунальных услуг. Всем, кто прибыл на территорию Орловской области с территории иных субъектов Российской Федерации, требуется обеспечить самоизоляцию по месту проживания (пребывания) в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию области, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Граждане, прибывшие с территорий иностранных государств, обязаны обеспечить изоляцию в течение 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации в соответствии с условиями, определенными согласно постановлениям Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Согласно Указу Губернатора, с 4 по 30 апреля на территории Орловской области временно приостановлено: проведение развлекательных, зрелищных, культурных, досуговых, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных и иных подобных мероприятий с присутствием граждан, а также оказания соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан; посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных выше, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных досуговых заведений, а также введен запрет на курение кальянов в общественных местах. работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов (данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций); работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов, объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров первой необходимости, продажу товаров дистанционным способом; работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, фитнес-центров, массажных салонов, соляриев, бассейнов, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие присутствие гражданина; плановая госпитализация, диспансеризация, проведение медицинских осмотров, плановых приемов, консультаций, осмотров, обследований, исследований, за исключением случаев представляющих угрозу жизни и здоровья граждан, в медицинских организациях всех форм собственности; работа предприятий и организаций всех форм собственности, за исключением организаций, предусмотренных пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», и организаций, определенных постановлением Правительства Орловской области, на которые не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Также в Указе прописан комплекс других мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В их числе: организационные; меры по выявлению лиц, зараженных новой коронавирусной инфекцией; по обеспечению ограничения перемещения граждан; по обеспечению оказания медицинской помощи; по поддержке лиц, ограниченных в перемещении; по недопущению заражения новой коронавирусной инфекцией; а также меры поддержки устойчивого функционирования экономики и иные меры. В частности, предусмотрена организация социальной помощи гражданам старше 60 лет, находящимся на самоизоляции, по организации доставки продуктов питания и лекарственных средств по назначению врача с привлечением общественных организаций, волонтеров. Будет организовано дистанционное освоение образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий образовательными организациями, реализующими образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы любой формы собственности, а также индивидуальные предприниматели. В период с 6 по 30 апреля будет организована выдача сухих пайков взамен бесплатного горячего питания учащимся общеобразовательных организаций Орловской области, находящимся на дистанционной форме обучения. Кроме того, будут работать дежурные группы численностью не более 12 человек в одном помещении в дошкольных образовательных организациях и иных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми любой формы собственности, а также у индивидуальных предпринимателей при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей. В рамках поддержки устойчивого функционирования экономики, в частности, будут приняты исчерпывающие меры по предоставлению отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства по уплате арендных платежей за пользование государственным и муниципальным имуществом в 2020 году. Помимо этого, в соответствии с Указом организована круглосуточная работа постов на автомобильных дорогах в направлении следующих городов: Москва, Калуга, Брянск, Липецк, Курск, а также работа по ежедневной санитарной обработке пассажирского транспорта и по дезинфекции улично-дорожной сети.





Орловское Информбюро

4 апреля 2020 года



