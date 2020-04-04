В Орловской области выявлено еще три лабораторно подтвержденных случая COVID-19

Как сообщает Роспотребнадзор, по состоянию на 4 апреля в Орловской области выявлено еще три случая коронавирусной инфекции. Эту же цифру подтверждает региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели либо выявлены как контактные. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.





Орловское Информбюро

4 апреля 2020 года



