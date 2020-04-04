Андрей Клычков проверил сегодня один из контрольных въездных постов в Орловскую область С 2 апреля контрольные посты введены на въездах в регион из Москвы, Калуги, Липецка, Курска и Брянска. Такие же посты появились на железнодорожном вокзале и автовокзале.





Задача таких постов – термоконтроль лиц, находящихся в автотранспорте. Въезжающих обследуют в передвижных ФАПах. Кроме того, люди должны сообщить место и цель следования. Особое внимание уделяется тем, кто едет не транзитом через Орловскую область, а целенаправленно в наш регион. Вновь прибывшие обязаны самоизолироваться на две недели. Сегодня глава региона посетил пост на границе Орловской и Тульской областей. Андрей Клычков отметил, что в настоящее время принято решение увеличить количество медицинских работников до 4 человек и сотрудников ГИБДД на контрольных въездных постах, также в ближайшее время будет проведена корректировка информации по анкетным данным и по формированию списков, чтобы оптимизировать процедуру контроля въезжающих в регион граждан, сообщает информационный портал Орловской области. Как сообщает наш корреспондент, водители относятся к этому с пониманием, но, в тоже время, с лёгким скепсисом. Игорь Овчинников, водитель: «Вряд ли это эффективная мера. Люди всё равно свободно передвигаются. Кого-то проверили, кого-то нет». Специалисты, в свою очередь, оценивают данную меру крайне положительно. Проникнуть в нашу область, после закрытия государственной границы, коронавирус может только из других регионов. А благодаря информации, собранной на санитарно-заградительных постах, найти тех, кто несёт потенциальную угрозу, будет гораздо легче. Александр Румянцев, руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Мы будем иметь определенную информацию о людях, прибывших из неблагополучных территорий России - именно из Москвы и Московской области». Во время визита в Мценский район глава региона встретился с главой района Иваном Грачевым и главой города Мценска Андреем Беляевым, а также с местными предпринимателями, чья деятельность была приостановлена. Людей беспокоит невозможность продать товар, поскольку рынки закрыты Окончательное решения по сферам, которые начнут функционировать на следующей неделе, решение будет принято на днях. Но тот факт, что за выходные число заражённых коронавирусной инфекцией в нашем регионе увеличилось вдвое, - настораживает. Именно поэтому губернатор призывает орловцев серьёзно отнестись к самоизоляции. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Было введено ещё 119 новых коек на базе больницы имени Семашко. Также - переоборудование коек в больнице имени Боткина. 170 мест в обсерваторе лагеря Ветерок. Все эти шаги обуславливают потребности сверх даже тех, которые мы ожидаем. Видя динамику общероссийскую, видя поток людей, приезжающих в регион из других регионов, могу сказать, что мы ожидаем увеличение количества выявленных фактов заболевания». По состоянию на 4 апреля в регионе зафиксировано 6 случаев заболевания, 20 человек находятся в медучреждениях, 812 - под наблюдением. Все заболевшие находятся в инфекционном отделении больницы имени Боткина, их состояние - удовлетворительное. Все, кто с ними контактировал, сдали анализы на коронавирус.





Антон Киселёв

4 апреля 2020 года



