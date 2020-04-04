Орловская область получит почти 30 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ на выплаты медработникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году субъектам РФ на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения. Всего регионам распределено 5,11 млрд рублей, из них Орловской области выделено 29,5 млн рублей, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

4 апреля 2020 года



