В Залегощи провели дезинфекцию улиц в целях профилактики коронавируса Мероприятия по дезинфекции пешеходных дорожек и тротуаров центральных улиц посёлка были начаты накануне. Сообщили в Администрации Залегощенского района Орловской области.





Дезинфекцию проводят специальным составом. Препарат, которым обработали улицы, считается одним из сильнейших антисептиков. Он убивает все болезнетворные микроорганизмы, в том числе и вирусы, применяется в хирургии, при лечении грибковых и инфекционных болезней кожи. Для человека безвреден, если не попал внутрь или в глаза.





Орловское Информбюро

4 апреля 2020 года



