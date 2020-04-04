С 6 апреля налоговая инспекция приостанавливает приём и обслуживание налогоплательщиков Налоговая инспекция ФНС России по городу Орлу сообщает, что в период с 6 по 30 апреля включительно прием и обслуживание

налогоплательщиков будут приостановлены.





В указанный период прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет вестись через боксы для приема входящей корреспонденции с обязательным указанием номера контактного телефона, установленных на входе в инспекцию.

ИФНС России по г. Орлу также рекомендует пользоваться электронными сервисами на



Обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру Единого Контакт-Центра ФНС России 8-800-222-2222. ИФНС России по г. Орлу также рекомендует пользоваться электронными сервисами на сайте ФНС России для решения интересующих вопросов.Обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру Единого Контакт-Центра ФНС России





Орловское Информбюро

4 апреля 2020 года



