С 6 апреля налоговая инспекция приостанавливает приём и обслуживание налогоплательщиков

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С 6 апреля налоговая инспекция приостанавливает приём и обслуживание налогоплательщиковНалоговая инспекция ФНС России по городу Орлу сообщает, что в период с 6 по 30 апреля включительно прием и обслуживание
налогоплательщиков будут приостановлены.
В указанный период прием всей корреспонденции, в том числе налоговой и бухгалтерской отчетности, на бумажном носителе от налогоплательщиков лично, будет вестись через боксы для приема входящей корреспонденции с обязательным указанием номера контактного телефона, установленных на входе в инспекцию.
ИФНС России по г. Орлу также рекомендует пользоваться электронными сервисами на сайте ФНС России
для решения интересующих вопросов.
Обратиться за консультацией по налогам можно по бесплатному номеру Единого Контакт-Центра ФНС России 8-800-222-2222
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Орловское Информбюро
4 апреля 2020 года