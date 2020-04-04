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Коронавирус передается воздушным путем только в 4% случаях

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, как передается коронавирус. С вероятностью 96% COVID-19 передаётся капельным путем.


По словам главы Роспотребнадзора, один заболевший с ярко выраженными симптомами коронавируса может заразить трех человек. Также, по ее словам, вирус способен сохраняться на поверхности 72 часа.
 
Анна Попова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач РФ: «Я бы хотела сказать об особенностях вируса, которые мы знаем на сегодняшний день. Мы сегодня знаем, что вирус передается преимущественно капельным путем - 96% случаев связаны с капельным путем. И только 4% или 6% у разных исследователей - это воздушный путь».

Фото РИА Новости / Александр Астафьев



Орловское Информбюро
4 апреля 2020 года
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