Андрей Клычков: «Задача не в штрафах, задача сделать так, чтобы люди не заболевали»

В регионе начали действовать ограничения по самоизоляции и передвижению. Об этом глава региона говорил во время прямого эфира в Instagram.

По словам губернатора, основной риск ввоза инфекции - не из-за границы, а из соседних регионов. В Орловской области продолжают работу посты контроля. Около 6000 машин заехало со стороны Москвы, большая часть идёт транзитом. Проверяются поезда, проходящие через Орловщину.



За последние сутки в области добавилось три человека, заражённых коронавирусной инфекцией. Решение по трём первым заражённым будет приниматься в начале следующей недели.



По состоянию на 4 апреля, 795 орловцев находятся на домашней самоизоляции, в инфекционных отделениях находятся 20 человек, шесть человек – с подтвержденной коронавирусной инфекцией, трое из них добавилось за последние сутки.