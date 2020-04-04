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Андрей Клычков: «Задача не в штрафах, задача сделать так, чтобы люди не заболевали»

В регионе начали действовать ограничения по самоизоляции и передвижению. Об этом глава региона говорил во время прямого эфира в Instagram.


По словам губернатора, основной риск ввоза инфекции - не из-за границы, а из соседних регионов. В Орловской области продолжают работу посты контроля. Около 6000 машин заехало со стороны Москвы, большая часть идёт транзитом. Проверяются поезда, проходящие через Орловщину.
 
За последние сутки в области добавилось три человека, заражённых коронавирусной инфекцией. Решение по трём первым заражённым будет приниматься в начале следующей недели.
 
По состоянию на 4 апреля, 795 орловцев находятся на домашней самоизоляции, в инфекционных отделениях находятся 20 человек, шесть человек – с подтвержденной коронавирусной инфекцией, трое из них добавилось за последние сутки.



Артемий Лукьянчиков
4 апреля 2020 года
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