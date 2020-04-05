Опубликовано Постановление Правительства Орловской области № 206 от 4 апреля 2020 года

Об утверждении перечня организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

на которые не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой

Приложение 1 к постановлению Правительства Орловской области от 4 апреля 2020 г. № 206

1. Организации дорожного хозяйства, строительства, транспорта, водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющие капитальный ремонт жилищного фонда.



2. Организации, осуществляющие добычу полезных ископаемых для осуществления деятельности по ремонту дорог и строительства.



3. Организации, осуществляющие деятельность по обеспечению безопасности.



4. Организации, осуществляющие оказание:

1) ритуальных услуг;

2) услуг общественного питания для работников организаций и расположенные на территории таких организаций;

3) адвокатских и нотариальных услуг;

4) ветеринарных услуг;

5) услуг по ремонту, техническому обслуживанию, шиномонтажу автотранспортных средств (в том числе грузовых).



5. Организации, осуществляющие торговлю:

1) линзами, очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах;

2) изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;

3) автозапчастями, включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры, в специализированных магазинах;

4) товарами для домашних животных в специализированных магазинах.



6. Организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства (центры оказания услуг «Мой бизнес»).



7. Организации социальной защиты, социального обслуживания и занятости населения, за исключением центров социальной профилактики и реабилитации инвалидов, центров спортивной реабилитации инвалидов.



8. Образовательные организации (включая негосударственные), осуществляющие деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования (включая дополнительное профессиональное), среднего профессионального образования, в части организации дистанционной формы получения образования.



9. Образовательные организации, осуществляющие деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми, в которых в соответствии с решением органов местного самоуправления организована работа дежурных групп смешанного типа для детей, чьи родители работают в период с 6 по 30 апреля 2020 года.



10. Организации, осуществляющие оценку качества образования.



11. Операторы связи, в том числе почтовой, фиксированной, спутниковой, сотовой, включая места продажи сим-карт и мобильных устройств (для городских округов с численностью населения свыше 100 тысяч человек – не более 4 офисов продаж каждого сотового оператора, для городских округов и муниципальных районов Орловской области с численностью населения менее 100 тысяч человек – не более 1 офиса продаж каждого сотового оператора); организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей и безопасность информационных технологий; центры обработки данных; организации, предоставляющие услуги в сфере информационных технологий, массовых коммуникаций и средств массовой информации, включая организации, осуществляющие производство и выпуск средств массовой информации.



12. Организации, деятельность которых непосредственно обеспечивает функционирование организаций, определенных пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», и пунктами 1–11 настоящего Перечня.