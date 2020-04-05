Сельхозпредприятия Орловщины приступили к полевым работам

Все сельхозпредприятия региона полностью обеспечены необходимым запасом удобрений и ГСМ.

Аграрии приступили к севу ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Посеяно яровых зерновых и зернобобовых - 82,08 тыс. га (25 % от плана), однолетних трав – 4,48 тыс. га (33,4 % от плана). Приступили к посадке картофеля, идет подготовка к севу сахарной свеклы.

Как сообщил руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзенков, план по посевным площадям и культурам будет полностью выполнен. В регионе увеличиваются посевы пшеницы, сои, рапса, картофеля. Также будет увеличено производство капусты. Оказывается поддержка развитию садоводства.