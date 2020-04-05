Возобновлено движение автотранспорта по улице Высоковольтной в Орле

«Орёлводоканал» завершил прокладку водовода на ул. Высоковольтной раньше обещанного срока.

Прокладка водовода проводилась с 3 марта на отрезке от дома №8 по ул. Высоковольтной до транспортной развязки с автомобильной дорогой М-2 «Крым». Для этого потребовалось полностью перекрыть участок, так как проезжая часть там достаточно узкая. Как уточнил директор Орелводоканала Василий Иванов, на участке проложено 710 м полиэтиленовых труб диаметром 800 мм.



Строительство водовода продолжается. Он будет кольцевым, длиной в 2 км 317 м, и пройдет по участку от Лужковского водовода до Кромского шоссе. Новый объект повысит мощность всей городской водопроводной сети, улучшит качество воды для жителей Знаменки, Заводского и Советского районов.

Завершение строительства планируется в октябре этого года, сообщили в городской администрации.