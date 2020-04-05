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Орловское животноводство работает в штатном режиме

Эта сфера не попадает под ограничительные меры в связи с COVID-19.


Как сообщил руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзенков, за период нерабочих дней с 27 марта по 3 апреля 2020 года государственной ветеринарной службой оформлено 116989 ветеринарных сопроводительных документов на продукцию животного происхождения (мясо, молоко, мясные изделия).
 
Сергей Борзенков также подчеркнул, что с руководителями сельскохозяйственных организаций и КФХ на регулярной основе ведется разъяснительная работа по вопросам реализации продукции. Структурные подразделения департамента сельского хозяйства и ветеринарной службы предоставляют все необходимые рекомендации, в том числе по сбыту продукции.
 
«Несмотря на то, что в сложившейся ситуации мы минимизируем количество людей, в настоящее время дополнительные сотрудники нам не требуются, - отметил Сергей Борзенков. – Мы провели соответствующий анализ, который показал, что такой потребности сейчас нет».



Орловское Информбюро
5 апреля 2020 года
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