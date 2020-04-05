Орловское животноводство работает в штатном режиме Эта сфера не попадает под ограничительные меры в связи с COVID-19.





Как сообщил руководитель департамента сельского хозяйства Орловской области Сергей Борзенков, за период нерабочих дней с 27 марта по 3 апреля 2020 года государственной ветеринарной службой оформлено 116989 ветеринарных сопроводительных документов на продукцию животного происхождения (мясо, молоко, мясные изделия). Сергей Борзенков также подчеркнул, что с руководителями сельскохозяйственных организаций и КФХ на регулярной основе ведется разъяснительная работа по вопросам реализации продукции. Структурные подразделения департамента сельского хозяйства и ветеринарной службы предоставляют все необходимые рекомендации, в том числе по сбыту продукции. «Несмотря на то, что в сложившейся ситуации мы минимизируем количество людей, в настоящее время дополнительные сотрудники нам не требуются, - отметил Сергей Борзенков. – Мы провели соответствующий анализ, который показал, что такой потребности сейчас нет».





Орловское Информбюро

5 апреля 2020 года



