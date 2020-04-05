В Орловской области поисковики обнаружили останки и личные вещи красноармейцев

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В Орловской области поисковики обнаружили останки и личные вещи красноармейцевВ Новосильском районе работали поисковые объединения «Отечество» и «Костёр» при поддержке благотворительного фонда «ПОБЕДА» и УФССП по Орловской области.
В этих местах поисковики проводили разведывательно-поисковый выезд, направленный на уточнение событий боев июля 1943 года, проходивших в Новосильском районе в близи села Вяжи.
На данный момент ведется археологическая расчистка и подъем останков.
Орловское Информбюро
5 апреля 2020 года