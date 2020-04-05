COVID -19: Ситуация в Орловской области по состоянию на 5 апреля

По информации регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в Орловской области 6 выявленных случая заражения коронавирусной инфекцией, 20 человек находятся на медицинском карантине, 795 - под медицинским наблюдением.



В России за последние сутки зарегистрировано 658 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 14 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне прирост составил 582 человека. Общее число заразившихся достигло 5389. За сутки умерли 2 человека, общее число погибших достигло 45. Выздоровели за прошедший день 22 человека, всего — 355.





Орловское Информбюро

5 апреля 2020 года



