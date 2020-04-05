С понедельника в Орловской области приостанавливается работа предприятий общественного питания, розничной торговли и салонов красоты

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С понедельника в Орловской области приостанавливается работа предприятий общественного питания, розничной торговли и салонов красотыНа портале Орловской области опубликованы рекомендации организациям и предпринимателям Орловской области в части осуществления хозяйственной деятельности с 6 апреля 2020 года.
В условиях введенного режима повышенной готовности временно приостановлена работа:
Ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.
Ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.
Приостанавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов, объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров первой необходимости, продажу товаров дистанционным способом.
Также не будут работать салоны красоты, косметические, СПА-салоны, фитнес-центры, массажные салоны, солярии, бассейны, бани, сауны.
Согласно Постановлению правительства Орловской области № 206 от 4 апреля 2020 года смогут работать при соблюдении соответствующих требований законодательства
в области антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил, значительное число организаций реального сектора экономики
и обеспечивающие ключевые функции в социальной сфере
.
Организации, деятельность которых непосредственно обеспечивает функционирование работающих предприятий, могут получить разрешение
на осуществление хозяйственной деятельности. Для этого они должны направить в Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Заявление по установленной в Постановлении форме
о получении разрешения на осуществление деятельности по адресу электронной почты: covinfo2@adm.orel.ru
.
Обязательным условием для всех работающих организаций является соблюдение мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Орловское Информбюро
5 апреля 2020 года