С понедельника в Орловской области приостанавливается работа предприятий общественного питания, розничной торговли и салонов красоты На портале Орловской области опубликованы рекомендации организациям и предпринимателям Орловской области в части осуществления хозяйственной деятельности с 6 апреля 2020 года.





В условиях введенного режима повышенной готовности временно приостановлена работа:

Ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций. Приостанавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов, объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров первой необходимости, продажу товаров дистанционным способом. Также не будут работать салоны красоты, косметические, СПА-салоны, фитнес-центры, массажные салоны, солярии, бассейны, бани, сауны.

смогут работать при соблюдении соответствующих требований законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил, значительное число организаций реального сектора экономики и обеспечивающие ключевые функции в социальной сфере.

Согласно Постановлению правительства Орловской области № 206 от 4 апреля 2020 года в области антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил, значительное числои обеспечивающие получить разрешение на осуществление хозяйственной деятельности. Для этого они должны направить в Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Заявление по установленной в Постановлении

Организации, деятельность которых непосредственно обеспечивает функционирование работающих предприятий, могутна осуществление хозяйственной деятельности. Для этого они должны направить в Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Заявление по установленной в Постановлении форме о получении разрешения на осуществление деятельности по адресу электронной почты: covinfo2@adm.orel.ru Обязательным условием для всех работающих организаций является соблюдение мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.





Орловское Информбюро

5 апреля 2020 года



