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С понедельника в Орловской области приостанавливается работа предприятий общественного питания, розничной торговли и салонов красоты

На портале Орловской области опубликованы рекомендации организациям и предпринимателям Орловской области в части осуществления хозяйственной деятельности с 6 апреля 2020 года.


В условиях введенного режима повышенной готовности временно приостановлена работа:
 
Ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.
 
Ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций.
 
Приостанавливается работа объектов розничной торговли, за исключением аптек, аптечных пунктов, объектов розничной торговли, осуществляющих реализацию продовольственных товаров, а также непродовольственных товаров первой необходимости, продажу товаров дистанционным способом.
 
Также не будут работать салоны красоты, косметические, СПА-салоны, фитнес-центры, массажные салоны, солярии, бассейны, бани, сауны.
 
Согласно Постановлению правительства Орловской области № 206 от 4 апреля 2020 года смогут работать при соблюдении соответствующих требований законодательства в области антитеррористической защищенности, промышленной, транспортной безопасности, а также иных обязательных требований, норм и правил, значительное число организаций реального сектора экономики и обеспечивающие ключевые функции в социальной сфере.
 
Организации, деятельность которых непосредственно обеспечивает функционирование работающих предприятий, могут получить разрешение на осуществление хозяйственной деятельности. Для этого они должны направить в Департамент экономического развития и инвестиционной деятельности Заявление по установленной в Постановлении форме о получении разрешения на осуществление деятельности по адресу электронной почты: covinfo2@adm.orel.ru.
 
Обязательным условием для всех работающих организаций является соблюдение мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



Орловское Информбюро
5 апреля 2020 года
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