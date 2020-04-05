Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил объезд Орла с чтимыми святынями

5 апреля митрополит Орловский и Болховский Тихон в сопровождении духовенства Орловской епархии совершил объезд вокруг города Орла с Ахтырской иконой Пресвятой Богородицы и десницей святителя Тихона Задонского — святынями кафедрального собора Орла.
По благословению митрополита Орловского и Болховского Тихона с 19 марта в храмах Орловской епархии ежедневно в 16:30 духовенство совершает соборные молебны в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Во всех монастырях и приходах в эти дни звучит «Молебное пение во время губительного поветрия и смертоносныя заразы».
Фото: протоиерей Василий Иванов, Евгений Борисов