Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил объезд Орла с чтимыми святынями

На протяжении всего пути совершалось чтение акафистов Божией Матери и святителю Тихону, а также молитвы во время вредоносного поветрия, сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

5 апреля митрополит Орловский и Болховский Тихон в сопровождении духовенства Орловской епархии совершил объезд вокруг города Орла с Ахтырской иконой Пресвятой Богородицы и десницей святителя Тихона Задонского — святынями кафедрального собора Орла.











