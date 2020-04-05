Минздрав России дает рекомендации работникам и работодателям в условиях распространения коронавирусной инфекции Минздрав России настоятельно рекомендует всем работникам, которым в соответствии со служебными обязанностями необходимо общаться в течение рабочего дня с большим количеством людей (продавцы магазинов, кассиры на общественном транспорте, работники аптек, сотрудники МВД, МФЦ и иных госорганизаций), носить средства индивидуальной защиты – маски и перчатки, регулярно обрабатывать руки антисептическими средствами.





Работодателям рекомендуется обеспечить таких работников соответствующими средствами индивидуальной защиты, говорится в сообщении на сайте Минздрава РФ. Данные меры направлены на снижение вероятности распространения новой коронавирусной инфекции.









Орловское Информбюро

5 апреля 2020 года



