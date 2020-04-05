В Орловской области школы переходят на дистанционный режим работы

Режим продлится с 6 по 30 апреля. Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в прямом эфире в Instagram.

Также глава региона сообщил, что введения комендантского часа не планируется. Кроме того, в Орловской области продолжится дезинфекция подъездов – к настоящему моменту уже обработано около тысячи. Поступление защитных масок в розничную торговлю запланировано на начало следующей недели.



В настоящий момент в регионе зарегистрировано 6 человек, заболевших коронавирусной инфекцией. По выписке троих из них решение будет принято после получения результатов вторичного теста. На карантине в инфекционных отделениях находится 21 человек. 796 орловцев находятся на домашней изоляции, за последние сутки добавилось 17 жителей региона, 36 - сняты с медицинского наблюдения.