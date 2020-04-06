Коротко о главном «Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».





- Самоизоляция, патрули на въезде, расширение больничных отделений. Орловщина старается противостоять вирусу.



- Как распознать вирус? Мы покажем, где и как в Орле делают анализ на коронавирус.



- Антивирусный душ - для городских улиц. Дороги моют специальным и, как заверяют специалисты, безопасным раствором.



- Потомки победителей возвращают имена и подвиги героев спустя 75 лет.



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Вести-Орёл

6 апреля 2020 года



