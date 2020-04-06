COVID -19: Ситуация в Орловской области по состоянию на 6 апреля

По информации регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, в Орловской области 6 выявленных случая заражения коронавирусной инфекцией, 21 человек находится на медицинском карантине, 796 - под медицинским наблюдением.





Орловское Информбюро

6 апреля 2020 года



