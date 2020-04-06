В Орловской области выявлен еще один подтвержденный случай COVID-19

Согласно официальной информации о коронавирусе в России, в Орловской области по состоянию на 6 апреля выявлено 7 заболевших коронавирусной инфекцией.





Орловское Информбюро

6 апреля 2020 года



