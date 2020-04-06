На орловской объездной трассе сгорел грузовик ЧП произошло в субботу вечером.





На время тушения ГИБДД пришлось полностью перекрыть федеральную трассу. Как сообщили в МЧС, при возгорании грузовика никто не пострадал. Ущерб, нанесенный огнем автомобилю, прицепу и грузу еще предстоит подсчитать. Причины возгорания устанавливают органы дознания МЧС.





Иван Суверин

6 апреля 2020 года



