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В Орловском районе в результате ДТП погиб велосипедист

ДТП произошло вечером 4 апреля.


Водитель «Лады» совершил наезд на велосипедиста. ДТП произошло в деревне Дубова Роща Орловского района. На этом участке трассы Орел-Калуга нет освещения и не закончены дорожные работы. Эти обстоятельства, считают в ГИБДД, могли отразиться на аварийной ситуации.

Давая пояснения инспекторам, водитель автомобиля отметил: велосипедист не ехал по дороге, а сидел на ней.

По словам водителя «девятки», за секунду до ДТП ему подмигнул фарами встречный автомобиль, но мужчина истолковал предупреждение традиционно - как сигнал, что впереди ДПС. Вероятно, говорят инспекторы, моргавший дальним светом автомобилист заметил сидящего на дороге человека, но водителя «Лады» своим сигналом он только сбил с толку. Из-за нестандартной картины ДТП, все выводы инспекторов носили предположительный характер - возможно, велосипедист в какой-то момент упал с велосипеда.

Выяснить предпосылки и обстоятельства ДТП предстоит следователям ОМВД России по Орловскому району. Ими же будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.


Иван Суверин
6 апреля 2020 года
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