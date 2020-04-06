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В Новосильском районе в эти дни проходит Вахта Памяти

Ее участники уже подняли останки 26 бойцов, которые погибли в июле 1943 года.


В Новосильском районе в Вахте Памяти принимают участие Залегощенский поисковый отряд «Неручь», Орловская региональная поисковая общественная организация «Отечество» и УФССП по Орловской области.

В центре пахотного поля было обнаружено санитарное захоронение. Штурм минных полей и заградительных полос перед укрепленными немецкими плацдармами очень мало оставлял шансов на жизнь. Здесь покоятся те бойцы, которых уже после боев предавали земле похоронные команды и местные жители.

Сегодня, глядя на безмятежные весенние поля, невозможно представить, какой тут творился ад. 4000 тысячи орудий и минометов накрывали огнем вражеские позиции. Пехота 6-й армии переправилась через Зушу, а танки застряли. Тем не менее, за день наши войска продвинулись в непрерывном бою на 5-7 километров. 63-й армии повезло меньше - здешние высоты были очень хорошо укреплены и атаки, несмотря на танковую и авиационную поддержку, захлебывались. Сколько таких могил на этих полях точно не знает никто.

Вахта Памяти началась здесь 21 марта. Уже подняли останки 26 бойцов. Было обнаружено два смертных медальона, информацию на которых, к сожалению, поисковики не смогли прочесть. Один из найденных, судя по портупее, офицер. Все бойцы - с тяжелыми ранами, переломами, застрявшими в костях осколками.

По традиции все найденные бойцы будут перезахоронены с положенными воинскими почестями.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой работа организована малыми группами, что позволяет исключить риски заражения, сообщает информационный портал Орловской области.


Эва Стасюлевич
6 апреля 2020 года
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