В Орле приступили к дезинфекции подъездов многоэтажек В процессе задействованы больше сотни человек. Используется средство, одобренное Роспотребнадзором. Информацию о дате и времени дезинфекции дома можно узнать в своей управляющей компании. Вместе со спецбригадой управляющей компании «МУП ЖРЭП (Заказчик) на санитарное задание отправилась Юлия Опанасюк.





Под контролем этой УК находятся 210 домов города, больше половины из них уже обработаны средством на основе хлороактивных кислородных соединений - «Пюржавель».



Сергей Мартюхин, генеральный директор МУП ЖРЭП (Заказчик): «Здоровью граждан не угрожают ничем, повода для беспокойства нет. Уборка будет проводиться регулярно, работают методом орошения и методом протирки».

Полная санитарная обработка проводится два раза в неделю, а вот протирание перил, подоконников, а также мытье полов планируют проводить ежедневно.



Подключиться к дезинфекции подъездов в ближайшие дни планируют и другие управляющие компании Орла.



В Орле также продолжается дезинфекция улиц. С этой целью ежедневно работает 12 машин. Масштабная санитарная уборка активно идет и в Ливнах. Поливальные машины, заправленные раствором гипохлорита натрия, в первую очередь обрабатывают центральные магистрали города с твердым дорожным покрытием



Уже в ближайшее время дезинфекция коснется остановочных павильонов, где, несмотря на режим самоизоляции, по-прежнему многолюдно.





Юлия Опанасюк

6 апреля 2020 года



