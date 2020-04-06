Житель Дмитровского района подозревается в особо тяжком преступлении Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».





По данным следствия, 5 апреля 2020 года в Дмитровском районе 22-летний подозреваемый, находясь по месту своего жительства, в процессе распития спиртных напитков вступил в конфликт с 33-летним односельчанином, в ходе которого причинил ему множественные телесные повреждения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.



В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.



Расследование уголовного дела продолжается.





Орловское Информбюро

6 апреля 2020 года



