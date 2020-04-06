Житель Дмитровского района подозревается в особо тяжком преступлении

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Житель Дмитровского района подозревается в особо тяжком преступленииВозбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
По данным следствия, 5 апреля 2020 года в Дмитровском районе 22-летний подозреваемый, находясь по месту своего жительства, в процессе распития спиртных напитков вступил в конфликт с 33-летним односельчанином, в ходе которого причинил ему множественные телесные повреждения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
Орловское Информбюро
6 апреля 2020 года