В Новосильском районе сгорела ферма ЧП произошло в ночь на 4 апреля.





Сообщение о возгорании недействующей фермы в деревне Воротынцево Новосильского района на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило в полночь.



В результате сгорела и обрушилась часть кровли на площади 510 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – неосторожность при проведении пала травы.



Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения

Орловской области выезжали 201 раз, из них – 171 выезд на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 40 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

6 апреля 2020 года



