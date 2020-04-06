В Орле сгорел МАН с прицепом

4 апреля в 19:40 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Итальянской в городе Орле. В результате пожара грузовой автомобиль «МАН» и прицеп сгорели полностью. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 201 раз, из них – 171 выезд на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 40 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

6 апреля 2020 года



