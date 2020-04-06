Сегодня ночью в Орле сгорел нежилой дом Пожар произошел на улице Тюленина.





6 апреля в 00.17 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании нежилого дома на улице Тюленина в городе Орле. В результате пожара нежилой дом выгорел полностью на площади 60 квадратных метров, кровля и перекрытия обрушились. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 201 раз, из них – 171 выезд на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 40 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

6 апреля 2020 года



