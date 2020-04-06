В Колпне едва не сгорел жилой дом

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В Колпне едва не сгорел жилой домЧП произошло днем 4 апреля.
В результате пожара выгорела веранда на площади 40 квадратных метров, кровля получила термические повреждения. Закопчены внутренние помещения дома. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.
За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 201 раз, из них – 171 выезд на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 40 – на различные происшествия.
Орловское Информбюро
6 апреля 2020 года