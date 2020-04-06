В минувшие выходные на Орловщине горели хозпостройки Такие пожары фиксируются практически ежедневно.





В субботу, 4 апреля, горела хозпостройка в селе Салытки Орловского района. В результате пожара строение выгорело изнутри на площади 15 квадратных метров, кровля сгорела и обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



Сгорела хозяйственная постройка и в деревне Ивановское Орловского района. В результате пожара постройка выгорела изнутри на площади 54 квадратных метра, кровля полностью сгорела и обрушилась. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.



Тушили горящую хозпостройку и в деревне Вышнее Ольшаное Должанского района. В результате пожара хозпостройка сгорела на площади 20 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 201 раз, из них – 171 выезд на ликвидацию пожаров, большая часть которых приходится на горение сухой травы и мусора, и 40 – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

6 апреля 2020 года



